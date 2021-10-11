Проверку на никотин захотели включить в профилактические осмотры детей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Исследования на употребление никотина могут войти в программу профилактических осмотров несовершеннолетних, соответствующее поручение содержится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, предоставленном в понедельник секретариатом вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Минздраву России проработать вопрос о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотинсодержащей продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемого воздухе с помощью смокелайзера)", - говорится в протоколе по итогам заседания Совета от 30 сентября.

Предложения должны быть представлены правительству к декабрю 2021 года.

В протоколе также содержится поручение руководителям Минпросвещения, Минюста и МВД к маю следующего года представить предложения по усилению ответственности родителей при выявлении того, что несовершеннолетние употребляют никотинсодержащую продукцию. Так, предлагается увеличить размер штрафа по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Кроме того, этим ведомствам предлагается проработать и представить предложения по усилению мер ответственности продавцов и арендодателей за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним или предоставление в аренду устройств для потребления такой продукции.

Сейчас в ходе профосмотров несовершеннолетних могут проверять на употребление наркотических средств и психотропных веществ.