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Умер первый официальный представитель СКР Владимир Маркин

Умер первый официальный представитель СКР Владимир Маркин
Владимир Маркин
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Умер первый руководитель управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ генерал-майор юстиции Владимир Маркин, сообщили в СК. Ему было 64 года.

Маркин был официальным представителем СКР с 20 июня 2011 года по 6 октября 2016 года, а до этого с 3 сентября 2007 года руководил аналогичным управлением в Следственном комитете при прокуратуре. В СК отметили, что благодаря ему комитет смог выстроить "конструктивное взаимодействие" со СМИ в соответствии с принципами гласности.

После ухода из СК он был первым замгендиректора "РусГидро".

По первому образованию он был журналистом: в 1985 году он закончил журфак МГУ и работал в ряде СМИ в родном Челябинске и в Москве. Юридическое образование он получил заочно в московском Институте экономики и культуры.

В 1997 году Маркин отвечал за связи с общественностью в международном фонде "Реформа", который занимался реформами и приватизацией в России. Затем он был первым замминистр печати и информации Московской области. В 2004 году он стал директором по связям с общественностью Фонда интеллектуальных технологий, который налаживал связи государства с научными и общественными организациями.

С начала 1990-х Маркин работал на Центральном телевидении СССР, затем в ВГТРК. В 2001 году он был продюсером информационного вещания на канале НТВ и исполнительным продюсером телеканала "Россия". В середине 2010-х он вел ряд телепередач на федеральных каналах о работе следствия.

"Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела. Будучи журналистом высокого класса, Владимир Иванович весь свой богатый опыт успешно применял в качестве официального представителя Следственного комитета России. Человек с четкой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа. При непосредственном участии Владимира Ивановича образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства – с прозрачностью и объективностью", - говорится в сообщении СК.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким Маркина.

СКР Владимир Маркин РусГидро

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