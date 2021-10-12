Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин 14 октября примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

Будут рассмотрены актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза. В их числе - совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление негативных последствий пандемии в социально-экономической сфере, сотрудничество в энергетике и формирование единых рынков нефти и газа, взаимодействие по проблематике изменения климата и защиты окружающей среды.

Ожидается принятие ряда решений, направленных на дальнейшее углубление евразийской интеграции.