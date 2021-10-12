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Нуланд не стала общаться с журналистами после посещения МИД РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Замгоссекретаря США Виктория Нуланд завершила консультации в МИД РФ и покинула здание на Смоленской площади, воздержавшись от общения с прессой.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Нуланд пробыла в МИД России около двух часов. Она встречалась со своим российским коллегой - замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

Как ожидается, во вторник замгоссекретаря также встретится с другими российскими чиновниками, а также с представителями бизнеса и студентами.

Накануне источник в Кремле, что в среду пройдет встреча Нуланд с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

В российском МИД уточняли, что о визите просила американская сторона.

Виктория Нуланд МИД РФ

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