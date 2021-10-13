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Жителя Владивостока обвинили в гибели двоих детей на пожаре

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Житель Владивостока пойдет под суд из-за смерти двоих детей во время пожара в марте этого года, дело направили в суд, сообщает в среду пресс-служба СКР по Приморскому краю.

"Дети погибли в марте 2021 года в квартире многоэтажного жилого дома. По версии следствия, этажом ниже молодая пара готовила куриные крылья во фритюре. Кастрюлю с подсолнечным маслом поставили на плиту и перегрели. Масло загорелось, и 23-летний молодой человек попытался потушить пламя водой. Но огонь вспыхнул еще сильнее, загорелся натяжной потолок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети в это время находились в соседней квартире. К ним проник дым и угарный газ, который вызвал отравление.

По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователи завершили расследование.

Пожар на 21 этаже жилого дома по улице Нейбута произошел 2 марта. Огонь частично охватил квартиру, а дым распространился по всему подъезду. Площадь возгорания составила 30 кв. метров. На месте происшествия работали 71 спасатель и 19 единиц техники. Из горящего дома эвакуировали больше 20 человек, в том числе и четырех детей.

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