В Новосибирске иностранцы предстанут перед судом за торговлю контрафактной одеждой

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного по факту торговли контрафактными товарами в Новосибирске, сообщает ГУ МВД России по региону.

Дело было возбуждено по .4 ст. 180 (незаконное использование чужого товарного знака) и пп. "а,б" ч. 2 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки) УК РФ.

По версии следствия, шесть иностранных граждан в возрасте от 31 года до 42 лет в арендованных одним из фигурантов торговых местах, расположенных на территории Центрального района Новосибирска, организовали торговлю контрафактной одеждой и обувью под видом известных мировых брендов при отсутствии разрешающих документов.

Противоправная деятельность группы была пресечена в июне 2020 года, в ходе обысков торговых точек сотрудниками полиции обнаружен и изъят из незаконного оборота контрафактный товар в количестве более 8 тысяч пар обуви и около 900 единиц одежды.

По результатам проведенных экспертиз, установлено, что правообладателям известных брендов причинен ущерб в крупном размере на сумму более 70 млн рублей.

"В настоящее время участникам группы предъявлено обвинение в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, совершенное с причинением крупного ущерба", - уточняется в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд Центрального района Новосибирска для рассмотрения по существу.