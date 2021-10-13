Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Новосибирске иностранцы предстанут перед судом за торговлю контрафактной одеждой

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного по факту торговли контрафактными товарами в Новосибирске, сообщает ГУ МВД России по региону.

Дело было возбуждено по .4 ст. 180 (незаконное использование чужого товарного знака) и пп. "а,б" ч. 2 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки) УК РФ.

По версии следствия, шесть иностранных граждан в возрасте от 31 года до 42 лет в арендованных одним из фигурантов торговых местах, расположенных на территории Центрального района Новосибирска, организовали торговлю контрафактной одеждой и обувью под видом известных мировых брендов при отсутствии разрешающих документов.

Противоправная деятельность группы была пресечена в июне 2020 года, в ходе обысков торговых точек сотрудниками полиции обнаружен и изъят из незаконного оборота контрафактный товар в количестве более 8 тысяч пар обуви и около 900 единиц одежды.

По результатам проведенных экспертиз, установлено, что правообладателям известных брендов причинен ущерб в крупном размере на сумму более 70 млн рублей.

"В настоящее время участникам группы предъявлено обвинение в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, совершенное с причинением крупного ущерба", - уточняется в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд Центрального района Новосибирска для рассмотрения по существу.

Новосибирская область МВД РФ

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 13 октября

Верховный суд отказался рассматривать кассацию историка Дмитриева

Что произошло за день: вторник, 12 октября

Мишустин в два раза снизил квоту на временное проживание иностранцев в РФ

Арестован дагестанский старшеклассник, смертельно ранивший сверстника

Арестован дагестанский старшеклассник, смертельно ранивший сверстника

Анатолий Серышев стал полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе

Анатолий Серышев стал полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе

Ректор "Шанинки" Зуев не признал вину по делу о хищении

МИД РФ предложил США снять все взаимные ограничения в работе загранпредставительств

МИД РФ предложил США снять все взаимные ограничения в работе загранпредставительств

Следователи МВД допрашивают Ксению Собчак по делу о резонансном ДТП в Сочи

МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,7%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });