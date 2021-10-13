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Контрактник из Калмыкии получил 8 лет колонии за убийство командира

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд признал сержанта воинской части в Гудауте (Абхазия) Батра Хазыкова виновным в убийстве офицера и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.

"23 мая 2020 года Хазыков (...) получил замечание от офицера о нарушении дисциплины в строю. Встретившись с ним около 21:00, Хазыков ударил офицера четыре раза ножом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе военного суда "Интерфаксу" уточнили, что Хазыков - уроженец Калмыкии. В воинской части на территории города Гудаута он проходил службу по контракту с сентября 2017 года. В ходе суда вину он признал частично.

Абхазия Батр Хазыков

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