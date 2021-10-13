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Роспотребнадзор усилит контроль за лимонами из Турции и апельсинами из Египта

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил, что усилил контроль над оборотом 14 видов импортной продукции, в том числе фундука из Грузии, лимонов из Турции, апельсинов из Египта в связи с сигналами систем оповещения об опасных веществах.

В частности усилен контроль за содержанием афлатоксина и пестицидов в восьми видах товаров - фундуке из Грузии, турецких лимонах, египетских апельсинах, цельной пшенице из Индии, мягкого органического масла из Бельгии и груш из Китая.

Также Роспотребнадзор будет проверять запрещенные вещества во влажных салфетках из Албании, свинец и кадмий в игрушечных пианино из Китая, хром в кожаной обуви для младенцев из Франции.

Контроль будет усилен на основании данных Rapid Alert System for Food and Feed (Система оповещения о безопасности продуктов) и European Rapid Alert system for dangerous products (Европейская система быстрого оповещения об опасных продуктах), объяснили в ведомстве.

Роспотребнадзор Турция Египет Франция Китай

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