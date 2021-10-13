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Росприроднадзор начал проверки операторов южных морских терминалов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Росприроднадзор начал проверки операторов морских терминалов на юге России, сообщила журналистам глава ведомства Светлана Радионова.

На вопрос, начал ли Росприроднадзор инспекцию операторов морских терминалов, она сказала: "Да, начал. Мы подготовили рамочное распоряжение о том, какой она должна быть, разослали методические указания своим территориальным управлениям и формируем сводные группы для проверки объектов. Объекты будут проверяться не только территориальным управлением, но и сводным инспекторским составом".

"Мы начинаем с южных портов сейчас, на этой неделе мы объявляем всю южную часть, если я правильно помню, это Новороссийский порт (например - ИФ)", - отметила она.

"У нас почти год в поручении заявлен. У нас большое количество объектов, надо понимать, что под проверку попадает не сам порт, как вы его видите, а отдельные объекты и особо значимые для нас места. Я думаю, мы этот год весь и будем проверять", - сказала Радионова.

"В целом мы считаем, что целесообразно было бы рассмотреть Росморпорту или кому-то еще внедрение такого механизма, как единый экологический оператор на территории всего порта, который будет обслуживать, допустим, все суда", - добавила она.

Как сообщалось, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору до конца 2022 года внепланово проинспектировать 86 операторов морских терминалов на соблюдение требований по охране окружающей среды. Терминалы и порты будут проверяться, в том числе, в части готовности к ликвидации аварийных разливов нефти.

Росприроднадзор должен будет представлять ежеквартальный доклад о результатах в правительство РФ.

Проверки должны быть завершены до 15 декабря 2022 года.

Росприроднадзор Светлана Радионова

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