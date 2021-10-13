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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Жительница Самары осуждена за попытку убить своего новорожденного ребенка

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Суд признал жительницу Самары виновной в покушении на убийство своего новорожденного сына, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в сентябре прошлого года женщина родила здорового мальчика. Роды проходили в квартире, на учете в женской консультации она не состояла.

Не желая заниматься уходом и воспитанием, мать завернула младенца в одеяло и поместила в пакет, завязав при этом горловину. После чего пакет был убран в шкаф. Довести преступный умысел до конца помешала зашедшая в гости родственница, которая и услышала плач ребенка.

Ребенка доставили в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). Суд признал вину подсудимой и назначил ей два года ограничения свободы.

Женщина объясняла свой поступок тем, что посчитала младенца родившимся мертвым.

Самара

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