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Путин счел бессмысленным отказ Германии от атомной энергетики

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает бессмысленным решение Германии отказаться от атомной энергетики.

"Федеративная Республика приняла решение свернуть атомную энергетику. Если вы хотите мое мнение на этот счет, я не говорю сейчас - ошибка это или нет. На мой взгляд - это бессмысленно, потому что соседняя с ФРГ страна Франция - у них 80 с лишним процентов в энергобалансе - атомная энергетика", - сказал Путин, отвечая на вопрос, считает ли он ошибкой уход Германии и ряда других стран от атомной энергетики.

"Ну, какой смысл закрывать у себя, если, извините, через забор у твоего соседа атомная энергетика процветает?" - сказал президент в ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя"

Владимир Путин Германия

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