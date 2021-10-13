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СК проверит сообщения о некачественном жилье для сирот в иркутском Усолье-Сибирском

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Усолье-Сибирском (Иркутская область) организовали доследственную проверку по факту нарушения прав детей-сирот при обеспечении их жильем, сообщило следственное управление СКР по региону.

Отмечается, что информация о том, что сиротам в 2015 году было выдано жилье ненадлежащего качества, была выявлена при мониторинге СМИ и соцсетей.

В ходе начатой по ст.293 УК РФ (халатность) проверки следователи изучат документацию о квартирах, их техническом состоянии на момент передачи детям-сиротам. Будут опрошены сотрудники администрации города и другие лица.

Иркутская область

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