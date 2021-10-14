Путин пройдет ревакцинацию, когда это сочтут необходимым специалисты

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Ревакцинация президента РФ Владимира Путина от коронавируса зависит от рекомендации специалистов, как только они посчитают это необходимым, эта процедура будет им пройдена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все будет зависеть от рекомендации специалистов. Вы знаете, что президент очень внимательно к этому относится, и как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", намерен ли президент ревакцинироваться, с учетом, что в четверг истекает полгода с момента его прививки от коронавируса.

Ранее сам Путин сообщал, что у него сохраняются высокие титры антител к коронавирусу.

Президент привился от коронавируса весной. 30 июня он сказал, что использовал препарат "Спутник V".