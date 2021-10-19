Песков заявил, что COVID-ограничения не влияют на работу Путина

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Ограничения в связи с коронавирусом не повлияют на работу президента РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что ограничения на работу президента не влияют, тем более, что называется, уже привыкли к условиям пандемии, и президент уже научился делать так, чтобы никоим образом ни на интенсивность, ни на, главным образом, содержание все это не влияло", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.