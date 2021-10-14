Студентка нашла затопленный корабль поблизости от Куршской косы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Неизвестное затонувшее судно было найдено студенткой в Балтийском море в рамках экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Борис Петров", сообщила пресс-служба Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта.

В ходе экспедиции ученые Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и студены БФУ проводили исследования рельефа морского дна и донных осадков в районе мыса Таран, Куршской косы и нового газового терминала.

Студенты вместе с опытными участниками команды несли геофизические вахты. На одной из них ночью в 10 км от берега Куршской косы на глубине 26 метров студентке Евгении Родионовой удалось обнаружить затопленный объект. Им оказалось судно длиной в 51 метр и шириной 8 метров.

"Мы сразу связались с МЧС и выяснили, что этого объекта нет в реестре затопленных судов. При помощи цифровых технологий нам удалось создать подробную 3D-модель судна. Видно, что на корме и баке есть пушки. Возможно, судно было с паровым котлом. Не исключено, что оно времен Первой или начала Второй мировой войны. Теперь нам предстоит подготовить официальное письмо о находке в МЧС, чтобы судно внесли в реестр. Это позволит службе начать водолазное обследование непосредственно на самом объекте", - приводит пресс-служба слова представителя БФУ, кандидата географических наук Дмитрия Дорохова.

Он добавил, что в районе косы ученым также удалось изучить песчаные тела под водой. "Причины их возникновения до сих пор дискуссионные. Возможно, это затопленные дюны, которые сохранились вследствие катастрофических природных изменений. А может это песчаные подводные валы, сформированные в дельте реки Неман. Ведь раньше Куршской косы не было, и дельта реки была в этом месте", - отметил ученый.