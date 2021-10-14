Челябинский суд на 10 лет сократил срок осужденному за развращение девочек

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция Челябинского областного суда сократила с 17 до семи лет срок в колонии строгого режима бывшему депутату Гургену Мурадяну, осужденному за сексуальные контакты с девочками-подростками, сообщила пресс-служба облсуда.

Это решение связано с тем, что апелляционная инстанция не поддержала вывод Чесменского районного суда об одном из пунктов обвинения и переквалифицировала его по менее тяжкой статье - с п."б" ч.4 ст.132 УК (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) на ст.135 УК (развратные действия).

Защита просила Мурадяна оправдать.

Приговор вступил в законную силу.

Бывший депутат районного совета и крупный фермер Мурадян был задержан и арестован в январе 2020 года по обвинению в том, что склонял несовершеннолетних к добровольному сексу. Суд первой инстанции признал его виновным в развратных действиях (ч.3 ст. 135), половом сношении с несовершеннолетними (ч.1 ст.134) и в "иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-лет" (п."б" ч.4 ст.132 УК).

В июне 2021 года Чесменский суд вынес ему приговор по делу о мошенничестве с лизингом на косилку и бюджетной субсидией. Суд счел, что он обманом получил в областном Минсельхозе субсидию почти на полтора миллиона рублей в качестве компенсации за якобы потраченные средства на минеральные удобрений для своего агропредприятия. Кроме того, у него дома нашли патроны (ч.1 ст.222 УК, незаконное хранение боеприпасов). По этим двум статьям он был приговорен к пяти годам двум месяцам колонии общего режима.