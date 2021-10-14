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Угрожавшего взорвать вуз студента из Кургана положили в психбольницу

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Студент одного из вузов Кургана госпитализирован в областную психоневрологическую больницу после высказываний о намерении совершить теракт в учебном заведении, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

"Молодой человек госпитализирован в Курганскую областную психоневрологическую больницу, специалистами поставлен первичный диагноз "расстройство личности", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, в ходе оперативных мероприятий был выявлен студент, который заявлял о желании взорвать учебное заведение. Знакомые характеризовали его как замкнутого человека, склонного к депрессии и приступам немотивированной агрессии.

Молодой человек подтвердил, что высказывал намерения совершить теракт в здании вуза, однако конкретных действий по исполнению замысла не предпринимал. Сотрудники УФСБ обследовали его жилье, проверили компьютер, телефон и социальные сети, признаков подготовки к теракту при этом не обнаружили.

"Выяснилось, что в период учебы в школе мальчик систематически подвергался издевательствам со стороны одноклассников. Ему даже пришлось пройти курс лечения в психиатрической больнице", - отмечается в сообщении.

Курган ФСБ

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