Путин назвал русский язык скрепой цивилизационного пространства СНГ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Страны СНГ связывает "общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций" и русский язык, заявил на заседании Совета глав государств СНГ президент Владимир Путин.

"Я хочу сейчас выразить слова благодарности Александру Григорьевичу (Лукашенко) за то, что он это подчеркнул - русский язык является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ", - продолжил президент.

По словам Путина, всем хорошо известно, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества.

"И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России, ну, как минимум, русский язык нужно знать, нужно понимать, что такое Россия, что такое культура России, взаимоотношения между народами России, да и бывшего Советского Союза", - сказал он и добавил, что это нужно для того, чтобы интегрироваться, "не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в стране нашей".

Он напомнил, что в 2023 году в странах СНГ будет проведен Год русского языка, как языка межнационального общения. По его словам. в Москве считают полезными меры в программе этого мероприятия, которые направлены на на поддержку, сохранение и повышение статуса русского языка, популяризации российской культуры.

"Уверены, что все это будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению стран-участниц Содружества", - сказал Путин.

Он также напомнил, что Россия выдвинула инициативу о принятии совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции стран СНГ. "Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области Трудового законодательства, подготовке трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства. Для всех это важно", - отметил президент.