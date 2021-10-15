Работники нижегородского предприятия обратились за медпомощью из-за химического запаха

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Надзорные органы проводят проверку после того, как сотрудники предприятия "ХимАвто" в городе Дзержинске Нижегородской области почувствовали недомогание.

На сайте администрации Дзержинска сообщается в пятницу, что поводом для проверки послужило поступившее от ООО "ХимАвто" сообщение о химическом запахе.

"За медицинской помощью с симптомами головокружения и слабости обратились шесть человек, один был госпитализирован и на данный момент уже отпущен домой", - говорится в сообщении.

На "ХимАвто", где работают около ста человек, производится тосол и розлив масла. Оно расположено по соседству с научно-производственной компанией (НПК) "Астат", которая занимается производством и продажей химической продукции.

На место выехали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

"Специалисты осмотрели территорию предприятия "Астат", на месте выезда Дзержинской экологической лабораторией был произведен забор проб воздуха. На предприятии НПК "Астат" работают около 50 человек, жалоб на здоровье от сотрудников НПК не поступало", - говорится в сообщении.

Администрация сообщает со ссылкой на НПК "Астат", что "информация о нарушении технологического процесса на предприятии не соответствует действительности".

В сообщении также указывается, что "дифенильная смесь, утечка которой якобы произошла, не используется в производственном процессе предприятия".

НПК "Астат" работает в штатном режиме. Работа на производстве ООО "ХимАвто" приостановлена до выяснения обстоятельств, работники были отпущены по домам, говорится в сообщении.