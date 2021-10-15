В Нижегородской области завели дело об избиении школьника, заступившегося за ребенка

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения подростка, который заступился за маленького мальчика в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональное СУ СКР в пятницу.

По версии следствия, вечером 7 октября в рабочем поселке Большое Козино 15-летний Яков Ниязов был жестоко избит своим сверстником, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Конфликт между школьниками произошел из-за того, что потерпевший встал на защиту 10-летнего мальчика, который сообщил ему о вымогательстве у него 5 тысяч рублей, говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга).

Следователи считают, что подросток проявил "активную гражданскую позицию, несмотря на свой юный возраст, встал на защиту малолетнего ребенка" и будут инициировать вопрос о награждении Ниязова.

Между тем, по данным местных СМИ, после избиения подростка сотрудник полиции, проводивший проверку, "оказывала давление на пострадавшего".

В связи с этим следователи проверят действия полицейского на наличие состава преступления по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В свою очередь региональная полиция также проводит служебную проверку. Отмечается, что в ходе нее "будет дана принципиальная оценка действиям сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних по реагированию на поступивший к ней сигнал о происшествии в учебном заведении".