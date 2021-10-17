Вице-премьер Григоренко счел, что Курилам для развития туризма нужны логистика и пиар

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Развитие инфраструктуры и пиар необходимы для привлечения туристов на Курильские острова, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе рабочей поездки на остров Итуруп с проверкой исполнения поручений премьер-министра Михаила Мишустина.

"Туризм здесь достаточно специфический, но в этом его особенность. Тут очень много ярких по содержанию мест. Для развития туризма нужно немного логистики, инфраструктуры, пиара, потому что о многих местах неизвестно широкой публике", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что уже обсудил эти вопросы с местными властями.