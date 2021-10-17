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Пожар произошел на хлебозаводе в подмосковных Люберцах

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Люберцах в Московской области горит здание, в котором расположено производство хлебобулочных изделий и мяса, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Там отметили, что сообщение о пожаре поступило в 4:20. Горит нежилое здание по адресу: Московская область, город Люберцы, поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 93.

Уточняется, что сначала горели частично лифтовая шахта и кровля на площади 50 квадратных метров, но впоследствии пожар на кровле распространился до площади в 400 квадратных метров.

"Работники производства вышли из здания самостоятельно, до прибытия пожарных подразделении. Данные по пострадавшим не поступали", - отметили в МЧС.

В 05:51 была объявлена локализация пожара на площади 400 квадратных метров, в 6:20 - ликвидация открытого горения.

К тушению пожара привлечены 30 человек, задействовано десять единиц техники.

Люберцы

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