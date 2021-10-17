Режим ЧС из-за птичьего гриппа введен в двух поселках Тюменской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации ввели в границах двух муниципальных образований в Тюменской области, сообщает оперштаб региона в воскресенье.

"Из-за вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике 16 октября в 20:00 в границах муниципальных образований - поселок Боровский и поселок Андреевский - введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее в одном из цехов "Птицефабрики "Боровская" в Тюменской области был выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц. Глава региона Александр Моор 13 октября подписал постановление о введении карантина на территории птицефабрики "Боровская". Согласно документу, птицу из десяти птичников цеха №3 должны изъять до 22 октября. Точное количество птиц в данных птичниках не уточнялось.

По данным замгубернатора Тюменской области Владимира Чейметова, в целях предотвращения дальнейшего распространения заболевания продукция цеха №3, в том числе, яйцо и птица, будут уничтожены. Ущерб птицефабрике будет возмещен из средств областного бюджета.

Позже власти приняли решение об изъятии поголовья восприимчивой домашней птицы у населения в угрожаемой зоне Тюменского района (шесть километров от очага), в нее попадали несколько населенных пунктов.