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Режим ЧС из-за птичьего гриппа введен в двух поселках Тюменской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации ввели в границах двух муниципальных образований в Тюменской области, сообщает оперштаб региона в воскресенье.

"Из-за вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике 16 октября в 20:00 в границах муниципальных образований - поселок Боровский и поселок Андреевский - введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее в одном из цехов "Птицефабрики "Боровская" в Тюменской области был выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц. Глава региона Александр Моор 13 октября подписал постановление о введении карантина на территории птицефабрики "Боровская". Согласно документу, птицу из десяти птичников цеха №3 должны изъять до 22 октября. Точное количество птиц в данных птичниках не уточнялось.

По данным замгубернатора Тюменской области Владимира Чейметова, в целях предотвращения дальнейшего распространения заболевания продукция цеха №3, в том числе, яйцо и птица, будут уничтожены. Ущерб птицефабрике будет возмещен из средств областного бюджета.

Позже власти приняли решение об изъятии поголовья восприимчивой домашней птицы у населения в угрожаемой зоне Тюменского района (шесть километров от очага), в нее попадали несколько населенных пунктов.

ПАО "Птицефабрика "Боровская" имени А.А. Созонова" - крупный птицеводческий комплекс по производству яиц и мяса птицы, осуществляет поставки в Западную и Восточную Сибирь, а также на Урал и в Центральную Россию. Основным акционером (более 99,9% акций) является Тюменская область в лице областного департамента имущественных отношений. По данным на 1 сентября, общее поголовье птиц составляло более 4,4 миллиона голов.

Тюменская область

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