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Продукцию птицефабрики "Боровская" изымают из продажи в 22 регионах

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор рекомендовал тюменскому ПАО "Птицефабрика "Боровская", на которой обнаружили очаг гриппа птиц, отозвать всю поставленную в торговые сети продукцию - яйца и мясо птиц, сообщили "Интерфаксу в пресс-службе регионального управления ведомства.

По его словам, продукция фабрики продается в 22 регионах. Некоторые сети уже изъяли ее из продажи.

Ранее сообщалось, что на птицефабрике должны уничтожить все поголовье - около 4,5 млн птиц. Губернатор Александр Моор 13 октября подписал постановление о введении карантина на территории предприятия. Позднее чиновники решили изъять поголовье восприимчивой домашней птицы у населения и в зоне 6 км вокруг очага в Тюменском районе. Птиц должны изъять у хозяев в нескольких населенных пунктах. В поселках Боровский и Андреевский был введен режим чрезвычайной ситуации.

В областном управлении Россельхознадзора считают, что вспышка гриппа на фабрике произошла из-за несоблюдения ветеринарных правил и что предприятие не раз привлекали за это к ответственности. В частности, на фабрике не были разделены дорожные потоки для выноса отходов, в том числе павшей птицы, и подвоза кормов. Отсутствуют сточные лотки с направлением стоков в приемный резервуар. Кроме того, на территории птицефабрики располагаются сторонние организации, чей транспорт свободно ездит по территории.

ПАО "Птицефабрика "Боровская" им. А.А.Созонова" - крупный птицеводческий комплекс по производству яиц и мяса птицы, осуществляет поставки в Западную и Восточную Сибирь, а также на Урал и в Центральную Россию. Основным акционером (более 99,9% акций) является Тюменская область в лице областного департамента имущественных отношений.

Тюменская область Боровская птицефабрика Россельхознадзор Александр Моор

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