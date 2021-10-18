Три человека погибли при пожаре в Кронштадте

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами пожара в квартире в Кронштадтском районе Петербурга, сообщает в понедельник пресс-служба управления МЧС по северной столице.

Около 3:30 по Москве 18 октября в доме на Пролетарской улице загорелась комната в квартире. В 4:16 пожар потушили.

Из горящей квартиры вынесли двоих мужчин и женщину, прибывшие на место медики констатировали их смерть.

Еще 12 человек спасатели эвакуировали из соседних квартир.

Причины и обстоятельства пожара установят дознаватели.