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Правительство до зимы изучит идею ж/д от Эльги к побережью Тихого океана

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ получило полтора месяца на изучение идеи протянуть новую железную дорогу от крупного месторождения коксующегося угля в Якутии до Тихого океана.

"Правительству РФ (...) рассмотреть вопрос о строительстве железнодорожной линии от Эльгинского угольного месторождения до побережья Охотского моря, обратив внимание на оценку экономической целесообразности проекта такого строительства и предусмотрев механизмы реализации этого проекта, объем и источники его финансирования", - гласит перечень поручений по итогам встречи президента Владимира Путина с модераторами ключевых сессий ВЭФ 3 сентября (опубликован на сайте Кремля).

Доклад по этому вопросу должен быть представлен правительством до 1 декабря.

Эльга Охотское море Якутия

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