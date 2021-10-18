В Ингушетии задержан глава торговой компании "Строймаркет"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Назрани (Ингушетия) после обысков задержан директор ООО "Строймаркет" Багаудин Дахкильгов, сообщил информированный источник "Интерфакса".

"В понедельник правоохранительные органы провели обыск в доме главы компании ООО "Строймаркет", специализирующейся на розничной и оптовой торговле строительно-отделочными материалами. После следственных действий её владелец Багаудин Дахкильгов задержан", - сказал собеседник агентства.

При этом он предположил, что мероприятия в Назрани могут быть связаны с делом об обналичивании средств через фирму.

Собеседник агентства сообщил, что обыски провели местные силовики.

По данным источника, часть бизнеса из-за долгов Дахкильгов продал крупной строительной компании Ингушетии.

18 октября в некоторых ингушских пабликах появились публикации о том, что правоохранительные органы проводят обыски в офисе ООО "Строймаркет" в Назрани, а также в доме ее владельца.

"Фирма "Строймаркет" была одной из самых перспективных бизнес-структур в Ингушетии, но в последнее время что-то произошло с данной организацией. Появилась куча кредитов, практически пустые торговые залы, сгорел филиал, открытый в Малгобекском районе", - сказано в публикациях в соцсетях.

Ранее сообщалось, что "Строймаркет" в апреле 2019 года открыл в Назрани новый гипермаркет с торгово-развлекательным и производственно-торговым комплексами.

По данным регионального Минэкономразвития республики, площадь крупнейшего на Северном Кавказе гипермаркета составляет более 25,5 тыс. кв. м. Торговый центр будет специализироваться на продаже отделочных и кровельных стройматериалов. Ассортимент товаров будет разнообразный, начиная от гвоздей и заканчивая мебелью.

Для получения информации о возможностях предоставления кредита на реализацию проекта руководство ООО воспользовалось порталом бизнес-навигатора МСП. На онлайн-ресурсе в компании нашли выгодное предложение от Сбербанка в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП. Так, в 2017 году ПАО "Сбербанк" при гарантийной поддержке Корпорации МСП предоставило компании кредит в размере 60 млн рублей, в 2018 году – в размере 310 млн руб. Ставка по кредитам составила 9,6%.

По данным "Строймаркета", общая стоимость инвестроекта – 1 миллиард 447 миллионов рублей. Торговая база будет специализироваться на продаже отделочных и кровельных материалов. Кроме того, предусмотрено открытие крупных сетевых магазинов товарных групп: продукты и бытовая техника, общей площадью 8 тыс. квадратных метров.