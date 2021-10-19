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Руководителя охранного предприятия в Приморье задержали по подозрению в мошенничестве

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Полиция во Владивостоке пресекла деятельность коммерческой компании, организовавшей охрану бюджетных учреждений с нарушением федерального законодательства, сообщила во вторник пресс-служба краевого Управления МВД.

"В нарушение законодательства и условий государственного контракта, фактически на режимных объектах охраной занимались лица, не являющиеся частными охранниками, то есть не проходившие профессиональное обучение и не сдавшие квалификационный экзамен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие осуществляло охрану бюджетных учреждений, в том числе детских. Ущерб, причиненный бюджету РФ, превысил 7,5 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Задержан 64-летний руководитель организации, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения, говорится в сообщении.

Владивосток

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