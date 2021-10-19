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В Южно-Сахалинске загорелась крыша девятиэтажного дома

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Из девятиэтажного дома в Южно-Сахалинске в настоящее время эвакуируют людей из-за задымления крыши, сообщает пресс-служба мэрии города во вторник.

"На крыше дома (улица - ИФ) Мира, 377 обнаружено задымление. Пожарные прибыли, идёт эвакуация людей. На место выехал первый вице-мэр Андрей Ковальчук и начальник городского управления ГО и ЧС", - говорится в сообщении.

В соцсетях очевидцы сообщают, что с крыши девятиэтажного дома валит черный дым.

"Держу на контроле ситуацию с возгоранием крыши девятиэтажки в Южно-Сахалинске на Мира, 377. На месте работают пожарные расчеты, автоцистерны гарнизона пожарной охраны и специалисты агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций", - сообщает губернатор региона Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

Южно-Сахалинск

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