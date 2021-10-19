Двух пропавших девочек разыскивают на севере Красноярского края

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Дудинке разыскивают двух пропавших 11-летних школьниц, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Красноярскому краю во вторник.

"В настоящее время на поиски детей ориентирован личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, а также наружные наряды полиции", - говорится в сообщении.

О пропаже накануне в дежурную часть полиции сообщила мачеха одной из девочек. По словам женщины, ее падчерица не вернулась домой. Полицейские выяснили, что школьница могла остаться ночевать у своей 11-летней подруги, однако, и она тоже не ночевала дома.

Полицейские устанавливают круг общения пропавших школьниц, проверяют возможные места их нахождения.