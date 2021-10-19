Более 2 тыс. кроликов арестовали в Новгородской области за долги их хозяина

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Новгородские судебные приставы за долги предпринимателя наложили арест на принадлежащих ему 2,5 тыс. кроликов, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФССП.

Кроме кроликов у предпринимателя, задолжавшего по судебным решениям более 1,3 млн рублей, арестовали автомобиль и земельный участок.

Приставы отметили, что длинноухие арестанты выглядят хорошо. "Кролики (содержатся) на должном уровне: их кормят, у них убирают", - уверяет пресс-служба.

Для того, чтобы снять арест и вернуть кроликов в собственность, предпринимателю предстоит полностью рассчитаться с долгами, добавили в УФССП.