Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Более 2 тыс. кроликов арестовали в Новгородской области за долги их хозяина

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Новгородские судебные приставы за долги предпринимателя наложили арест на принадлежащих ему 2,5 тыс. кроликов, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФССП.

Кроме кроликов у предпринимателя, задолжавшего по судебным решениям более 1,3 млн рублей, арестовали автомобиль и земельный участок.

Приставы отметили, что длинноухие арестанты выглядят хорошо. "Кролики (содержатся) на должном уровне: их кормят, у них убирают", - уверяет пресс-служба.

Для того, чтобы снять арест и вернуть кроликов в собственность, предпринимателю предстоит полностью рассчитаться с долгами, добавили в УФССП.

Новгородская область

Новости
Пандемия коронавируса

В Орловской области закончились свободные ковидные койки

В Орловской области закончились свободные ковидные койки

Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки" и отправить его в СИЗО

Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки" и отправить его в СИЗО
Пандемия коронавируса

В России 1100 врачей погибли от COVID в первом полугодии 2021 года

В мэрию Москвы подана заявка о проведении 4 ноября "Русского марша"

Пандемия коронавируса

За сутки в РФ от коронавируса скончались рекордные 1 015 человек

За сутки в РФ от коронавируса скончались рекордные 1 015 человек

В убийстве девочки в Вологде заподозрили психически нездоровую женщину

В убийстве девочки в Вологде заподозрили психически нездоровую женщину

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре

В Петербурге в больнице пожилой пациент ударил врача ножом

Установлен подозреваемый в отравлении животных в челябинском зоопарке

Установлен подозреваемый в отравлении животных в челябинском зоопарке

Экосистема "Тинькофф" дополнена направлением e-commerce

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });