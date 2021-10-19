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Четыре детеныша даманов появились на свет в зоопарке Казани

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пополнение произошло в казанском зооботсаду - у двух самок даманов Брюса родились по два детеныша, сообщает пресс-служба мэрии.

"Мамы и малыши чувствуют себя хорошо, казанцы могут посмотреть на них в комплексе "Река Замбези", - говорится в сообщении.

Даманы - небольшие травоядные зверьки, похожие на сурков, они обитают в Африке и на Ближнем Востоке. Их ближайшие родственники в животном мире - это слоны и ламантины. Живут они группами до 50 особей. Заметив опасность, они оповещают всех пронзительным криком, похожим на звуковые сигналы пищух. Питаются преимущественно растительной пищей.

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