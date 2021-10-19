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Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день

Такие средства уходят при всплеске заболевания, "в обычной обстановке" коронавирус обходился в 2млрд руб. в день

Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов констатировал, что ситуация с коронавирусом требует существенных ресурсов.

"В среднем у нас на COVID в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день. Сейчас, при особой ситуации, при всплеске заболеваний - 3,6 млрд рублей в день. Представляете, какие огромные деньги!" - заявил он в ходе открытого диалога в Совете Федерации.

"Безусловно, задача состоит в том, чтобы, несмотря на рост заболевания этой инфекцией, плановая помощь сохранялась и так же оказывалась. Потому что действительно, люди у нас не перестают болеть и другими болезнями. Здесь ни в коем случае нельзя меньше внимания обращать на лечение иных, не связанных с ковидом, болезней", - отметил министр.

Силуанов рассказал, что Минфин и Минздрав РФ подготовили предложения о дополнительном предоставлении средств в 2021 году на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС) на сумму в 56 млрд рублей. Минфин вместе с Минздравом внесут предложения в правительство в ближайшие дни.

Министр напомнил, что в 2021 году дополнительно на поддержание системы здравоохранения уже было выделено более 80 млрд рублей.

Минфин Минздрав Антон Силуанов ОМС

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