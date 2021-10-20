Около 650 тысяч медиков задействовано в лечении больных с COVID-19 в РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российская система здравоохранения работает с очень большой нагрузкой, около 650 тысяч медработников задействовано в оказании помощи больным с коронавирусом, заявил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Система работает с очень большой нагрузкой, поэтому основная задача сейчас - уменьшить количество заболевших. Порядка 650 тысяч (медиков) сейчас задействовано", - сказал Мурашко журналистам по итогам заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Министр подчеркнул, что в настоящий момент необходимо увеличивать количество вакцинированных граждан и "не проверять, сколько система может еще" выдержать.

Комментируя свое предложение о возвращении к работе после вакцинации медиков, во время пандемии ушедших на пенсию и самоизоляцию, министр добавил, что они востребованы в различных сферах, при помощи больным как с инфекционными, так и с неинфекционными заболеваниями.

"Это было обращение в большей степени к главным врачам, к медицинским работникам, к руководителям органов управления здравоохранением, чтобы они проработали персонально, кто может подключиться, помочь, это нормально", - отметил Мурашко.