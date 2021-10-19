Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Бегавшего по улицам волка поймали в Уфе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Волка, бегавшего по улицам, отловили в уфимском микрорайоне Сипайлово, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства природопользования и экологии Башкирии во вторник.

"Отловили (хищника - ИФ) в районе улицы Королева, применяя гуманный метод - с помощью сетей. Волк - крупный", - сказал представитель ведомства.

По его данным, дикого зверя планируют отвезти в Иглинский район и выпустить в естественную среду обитания. В настоящее время ему "понадобилась помощь ветеринара".

В операции по отлову хищника были задействованы спасатели и специалисты Минэкологии.

"Как дикий зверь оказался в мегаполисе, пока не известно", - добавил собеседник агентства.

Уфа Башкирия

Новости

Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день

Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа
Пандемия коронавируса

Власти Москвы повысили планку обязательной вакцинации в сфере услуг

Нападения в школах и вузах

Шестиклассника, устроившего стрельбу в школе в Прикамье, проверят психиатры

Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД

Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД

Авиакомпании будут проверять у пассажиров анкеты о прибытии в РФ из-за рубежа

Путешественники вывозят с Камчатки в багаже 500 т красной икры в год

Новогодний отдых в регионах РФ обойдется на 10-20% дороже, чем год назад

Пандемия коронавируса

Голикова предложила предоставлять два выходных для COVID-вакцинации

Голикова предложила предоставлять два выходных для COVID-вакцинации
Пандемия коронавируса

Мишустин поддержал антиковидные предложения Голиковой

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });