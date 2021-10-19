Бегавшего по улицам волка поймали в Уфе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Волка, бегавшего по улицам, отловили в уфимском микрорайоне Сипайлово, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства природопользования и экологии Башкирии во вторник.

"Отловили (хищника - ИФ) в районе улицы Королева, применяя гуманный метод - с помощью сетей. Волк - крупный", - сказал представитель ведомства.

По его данным, дикого зверя планируют отвезти в Иглинский район и выпустить в естественную среду обитания. В настоящее время ему "понадобилась помощь ветеринара".

В операции по отлову хищника были задействованы спасатели и специалисты Минэкологии.

"Как дикий зверь оказался в мегаполисе, пока не известно", - добавил собеседник агентства.