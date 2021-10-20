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Башкирия и Челябинская область определили общую границу

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти Башкирии и Челябинской области договорились о прохождении границы между регионами, сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая республики.

Спикер собрания Константин Толкачев через пресс-службу уточнил, что завершена работ по описанию местоположения границы, затем высшие должностные лица регионов заключили соответствующее соглашение. Теперь уточнение должны утвердить законы обоих регионов. По словам спикера, разногласий по границе у сторон нет.

Общая протяженность границы составляет 1 330 км, она проходит по лесам, водоемам и частично по сельскохозяйственным угодьям.

Башкирия граничит с шестью регионами - Татарстаном, Удмуртией, Пермским краем, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областями. Пока уточнены ее границы с Прикамьем, Свердловской и Челябинской областями. Аналогичная работа ведется с остальными соседями.

"Четкое описание границ между субъектами Российской Федерации с включением информации в Единый государственный реестр недвижимости упрощает ведение хозяйственной деятельности и положительно сказывается на инвестиционной привлекательности регионов", - добавил спикер.

Башкирия Челябинская область Константин Толкачев

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