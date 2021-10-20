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В Хакасии развернули максимальное с начала пандемии число COVID-коек

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 и госпитализации, наблюдается в Хакасии, сообщается на сайте правительства республики в среду.

"Уровень развернутого коечного фонда для пациентов с COVID-19 в Хакасии достиг максимума за все время пандемии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в регионе подготовлены 1 645 таких коек, из них заняты 1 433. Доля свободного коечного фонда составляет 13%.

"В настоящее время особое внимание уделяется выписке пациентов из стационаров на амбулаторное долечивание. Кроме того, прорабатываются вопросы по расширению коечного фонда на базе уже действующих "ковидных" отделений", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем выросло суточное потребление кислорода до 10 тонн, его поставки осуществляются в плановом режиме.

"Ситуация очень сложная. Накануне зафиксировано максимальное число госпитализированных пациентов. Значительно увеличилось число больных, находящихся на кислороде. У населения еще есть возможность сделать выводы. Необходимо соблюдать все меры: масочный режим, социальную дистанцию, ну и, конечно, пройти вакцинацию", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения республики Олега Ананьевского.

Для создания коллективного иммунитета в Хакасии необходимо привить 80% местного населения, или 322 тыс. человек. Сейчас исполнение плана вакцинации от коронавируса составляет почти 57,6%.

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