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Четыре торговых центра эвакуировали в Уфе из-за угрозы взрыва

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Посетителей и сотрудников четырех торговых центров в Уфе эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Поступило сообщение по пяти объектам: "Планета", "Яй", "Центральный рынок", "Галерея арт", "Мир" о якобы заложенном взрывном устройстве. В четырех объектах провели эвакуацию, в одном не было необходимости (в эвакуации - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии агентству подтвердили факт эвакуации, не уточнив причины.

На месте работают экстренные службы, отметил представитель ведомства.

Уфа Башкирия МЧС

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