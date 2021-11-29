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Правительство Ульяновской области эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Ульяновске эвакуировали чиновников областной администрации из-за анонимного сообщения о бомбе, якобы заложенной в здании, рассказал информированный источник "Интерфакса".

По его словам, этот сигнал поступил по каналу связи 112 около 10:00 по местному времени (9:00 по Москве). К администрации выдвинулись сотрудники оперативных служб.

В пресс-службе правительства региона подтвердили факт эвакуации чиновников.

Ульяновские СМИ публикуют фотографии и видео с людьми, вышедшими из здания, и со стоящими рядом машинами экстренных служб.

Ульяновская область Ульяновск

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