ФАС возбудила дело о рекламе в электронных школьных дневниках

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Управление ФАС по Нижегородской области сообщило, что возбудило дело о признаках нарушения закона о рекламе в отношении ООО "Дневник.ру" по признакам нарушения закона о рекламе.

Дело возбуждено по итогам проверки, которую провели по жалобе гражданина, обнаружившего рекламу на этой платформе. В УФАС напомнили, что закон запрещает размещать рекламу в учебных пособиях, дневниках, тетрадях и других образовательных материалах.

Дело будет рассмотрено 15 ноября.

ООО "Дневник.ру" - компания, которая занимается созданием единой сети для школ, учителей и родителей. Сеть используется как электронный школьный дневник.