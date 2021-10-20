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Грузовик насмерть сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе в Самаре

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Советского района Самары проверяет обстоятельства гибели ребенка в ДТП с участием большегруза, сообщает прокуратура по Самарской области.

"Сегодня в 12:00 (11:00 по Москве) водитель большегруза, двигаясь по улице Авроры, совершил наезд на 9-летнюю девочку. По предварительным данным, девочка вместе с мамой переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных травм ребенок скончался.

На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора Советского района Самары Алексей Баев.

Самара ДТП

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