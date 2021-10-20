Красноярского предпринимателя заподозрили в присвоении 25 млн рублей

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Житель Минусинска (Красноярский край) стал фигурантом уголовного дела о незаконном присвоении денег, полученных от иностранного заказчика, сообщает пресс-служба МВД России.

Дело возбудили по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый, будучи директором транспортной компании, заключил с иностранной организацией договор поставки цинкового концентрата общей массой 76 тыс. тонн на сумму около $750 тыс. Получив предоплату, предприниматель не выполнил своих обязательств. Через некоторое время он вернул только $300 тыс. на расчетный счет заказчика, объяснив это отсутствием с его стороны возможности исполнения договоренностей. Оставшиеся деньги подозреваемый вывел с валютных счетов и приобрел на них недвижимость в Минусинске.

Сумма материального ущерба составила более 25 млн в пересчете на рубли.