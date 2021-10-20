Архив полиции с персональными данными петербуржцев нашли на свалке

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Петербургская полиция проверяет, как архив с персональными данными граждан оказался на свалке. Об этом сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД России в среду.

Накануне жители Красного села поделились в соцсетях информацией об обнаружении в окрестностях города документации УМВД по Московскому району Петербурга. На снимках запечатлены копии паспортов, заявления, рапорты, запросы, служебные записки и т.п. Некоторые бумаги – с опаленными краями.

Как пояснили "Интерфаксу" в ГУ МВД России, найденные документы являлись архивными, 2013-2015 годов, и подлежали уничтожению, "однако процедура была выполнена некачественно". Оставшиеся бумаги оперативно изъяли и уничтожили.

В связи с инцидентом проводится служебная проверка.