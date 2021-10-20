Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Архив полиции с персональными данными петербуржцев нашли на свалке

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Петербургская полиция проверяет, как архив с персональными данными граждан оказался на свалке. Об этом сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД России в среду.

Накануне жители Красного села поделились в соцсетях информацией об обнаружении в окрестностях города документации УМВД по Московскому району Петербурга. На снимках запечатлены копии паспортов, заявления, рапорты, запросы, служебные записки и т.п. Некоторые бумаги – с опаленными краями.

Как пояснили "Интерфаксу" в ГУ МВД России, найденные документы являлись архивными, 2013-2015 годов, и подлежали уничтожению, "однако процедура была выполнена некачественно". Оставшиеся бумаги оперативно изъяли и уничтожили.

В связи с инцидентом проводится служебная проверка.

Петербург

Новости

Участники "московского формата" заявили о необходимости работать с Кабулом

Участники "московского формата" заявили о необходимости работать с Кабулом

Рост цен на бензин в РФ с 12 по 18 октября ускорился до 0,3%

Пандемия коронавируса

Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Пандемия коронавируса

Путин потребовал не занижать данные о COVID-19

Путин призвал деликатно контролировать самоизоляцию членов семьи больных COVID

Еще семь человек умерли от отравления метанолом в Свердловской области

Пандемия коронавируса

Путин поддержал введение нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября

Путин поддержал введение нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября
Пандемия коронавируса

Занятость коек пациентами с COVID превысила 95% в семи регионах РФ

Пандемия коронавируса

Голикова попросила Путина ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни

Голикова попросила Путина ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });