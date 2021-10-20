ФНС подготовила поправки, упрощающие получение социальных налоговых вычетов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба подготовила проект поправок в Налоговый кодекс (НК) для упрощения процедур получения налогоплательщиками социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц по аналогии с имущественными и инвестиционными вычетами. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом.

Проектом, который направлен для согласования в министерства, предлагается ввести унифицированный электронный документ, который заменит в действующем сейчас порядке документы, подтверждающие право на социальный налоговый вычет. При этом появится возможность направлять такие документы оказавшими соответствующие услуги образовательными, медицинскими, страховыми и физкультурно-оздоровительными организациями, а также индивидуальными предпринимателями напрямую в налоговые органы.

Благодаря этому социальные налоговые вычеты на основе таких сведений можно будет предоставлять в проактивном режиме, как это уже предусмотрено для имущественных и инвестиционных вычетов.

Предполагается, что упрощенный порядок позволит значительно сократить издержки налогоплательщиков при подготовке документов на получение налогового вычета, а также исходя из опыта предоставления в упрощенном порядке имущественных и инвестиционных налоговых вычетов более чем в два раза сократить срок камеральной налоговой проверки и возврата налога.

Действующий сейчас порядок предоставления социальных налоговых вычетов в большинстве случаев предполагает необходимость сбора налогоплательщиком ряда документов (справок, копий договоров, лицензий, платежных документов), заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации 3-НДФЛ. Процедура получения налогоплательщиками этих документов бывает достаточно трудозатратна, требует очного посещения физлицом организаций, в том числе находящихся за пределами региона места проживания.

Кроме того, срок выдачи организациями, оказывающими платные услуги налогоплательщикам, необходимых для получения вычета документов не регламентирован.

Всё это приводит к увеличению длительности возврата налогоплательщикам излишне уплаченных сумм налога, усложняет процесс получения налоговых вычетов, препятствует популяризации государственных услуг и сервисов в целом.

Новые поправки в НК предложено ввести в действие с 1 января 2023 года, применяя их к расходам налогоплательщиков, понесенным с 1 января 2022 года.

В апреле 2021 года были приняты поправки в НК, упрощающие порядок предоставления имущественных и налоговых вычетов гражданам, без необходимости предоставления в налоговые органы декларации по НДФЛ и документов, подтверждающих право на вычет.

Упрощенный вычет начнет предоставляться по операциям, учитываемым на ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), а также при расходах на приобретение жилья, погашении процентов по кредитам, полученным на приобретение жилья, без подачи декларации 3-НДФЛ, только на основании автоматизированной обработки поступившей в ФНС информации, то есть только в рамках информационного взаимодействия налоговых органов с внешними источниками данных – банками и участниками рынка ценных бумаг. Он распространяется на налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.

О разработке программы, предусматривающей предоставление всех налоговых вычетов гражданам в автоматическом режиме, сообщил в августе глава ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным: "Мы разработали программу, согласно которой люди смогут как имущественные, так и социальные стандартные вычеты получать в автоматическом режиме".