Корпус Томского политеха эвакуировали из-за разлитого брома

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Томском политехническом университете в помещении на третьем этаже второго корпуса разгерметизировалась стеклянная емкость и пролилось около 100 мл брома, сообщила пресс-служб вуза.

В корпусе провели эвакуацию всех студентов и сотрудников. Никто не пострадал.

"Находящиеся в помещении специалисты оперативно локализовали эту утечку, для этого у них были все необходимые средства защиты: халаты, перчатки, противогазы", - добавили в пресс-службе.

Сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы провели очистку помещения, теперь его проветривают.

Преподавателям и студентам уже разрешили забрать вещи из корпуса.

В пятницу в обычном режиме будут работать первые два этажа корпуса, решение по третьему этажу примет в тот день спецкомиссия.

Томский политехнический университет был основан в 1896 году и стал первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2021 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", ТПУ занимает восьмое место.