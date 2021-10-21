Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Корпус Томского политеха эвакуировали из-за разлитого брома

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Томском политехническом университете в помещении на третьем этаже второго корпуса разгерметизировалась стеклянная емкость и пролилось около 100 мл брома, сообщила пресс-служб вуза.

В корпусе провели эвакуацию всех студентов и сотрудников. Никто не пострадал.

"Находящиеся в помещении специалисты оперативно локализовали эту утечку, для этого у них были все необходимые средства защиты: халаты, перчатки, противогазы", - добавили в пресс-службе.

Сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы провели очистку помещения, теперь его проветривают.

Преподавателям и студентам уже разрешили забрать вещи из корпуса.

В пятницу в обычном режиме будут работать первые два этажа корпуса, решение по третьему этажу примет в тот день спецкомиссия.

Томский политехнический университет был основан в 1896 году и стал первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2021 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", ТПУ занимает восьмое место.

Томск ТПУ

Новости по теме

Новости

Арбитражный суд Москвы раскрыл список запрещенных к ввозу смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы раскрыл список запрещенных к ввозу смартфонов Samsung

Мосгорсуд отказался отменить арест основателя Group-IB Сачкова

РФПИ призвал производителей зарубежных вакцин прекратить информатаки на "Спутник V"

В России снова установлены антирекорды по числу заболевших COVID и умерших

В России снова установлены антирекорды по числу заболевших COVID и умерших
Пандемия коронавируса

Минпросвещения предупредило школы о каникулах с 30 октября по 7 ноября

Завершилось расследование дела о хищении старинных усадеб в Москве

Парение на втором энергоблоке Ростовской АЭС произошло из-за дефекта шва

Парение на втором энергоблоке Ростовской АЭС произошло из-за дефекта шва

С атомной подлодки в Белом море успешно запущена ракета "Булава"

С атомной подлодки в Белом море успешно запущена ракета "Булава"

Аэропорт Челябинска возобновил штатную работу после очистки от снега

Аэропорт Челябинска возобновил штатную работу после очистки от снега
Пандемия коронавируса

В РФ обнаружили единичные случаи нового варианта дельта-штамма коронавируса AY.4.2

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });