Пенсионер обстрелял полицейского в Брянске

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Житель Брянска трижды выстрелил из огнестрельного оружия в полицейского, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает СУ СКР по региону в четверг.

Инцидент произошел 20 октября в доме на улице Кирова в Брянске. 67-летний местный житель совершил три выстрела из незарегистрированного огнестрельного оружия в старшего участкового уполномоченного полиции. Затем пенсионер скрылся с места преступления.

Полицейского доставили в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.

Правоохранительные органы объявили план "Перехват". Полиция во взаимодействии с другими силовыми структурами региона пытается задержать нарушителя.

О мотивах стрелявшего пока не сообщается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ, части 1 статьи 222 УК РФ (покушение на убийство, незаконный оборот оружия).