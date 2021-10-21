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Двоих учащихся в Петербурге заподозрили в стрельбе рядом с колледжем

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Двое учащихся колледжа доставлены в полицию по подозрению в стрельбе в Кировском районе Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в четверг в региональном главке МВД.

21 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о выстрелах около дома 9 в Охотничьем переулке.

"Полицейские установили, что к инциденту могут быть причастны двое учащихся расположенного неподалеку колледжа, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. У одного из них изъят охолощенный пистолет", - сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет. В связи с происшествием проводится проверка.

В главке добавили, что учебное заведение, название которого в ведомстве не уточнили, работает в штатном режиме.

Согласно данным карт, рядом с домом 9 в Охотничьем переулке в Петербурге находится учебный корпус Петровского колледжа.

Днем в четверг в соцсетях и ряде СМИ появилась информация о стрельбе на территории Петровского колледжа в Петербурге.

По данным источника "Интерфакса", в полицию были доставлены двое совершеннолетних молодых людей.

Петербург МВД

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