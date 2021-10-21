Путин выступил за создание на уровне ООН реестра вызовов и угроз

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Необходимо создать реестр ООН для оценки вызовов и угроз конкретным странам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Стоит составить на уровне ООН своего рода реестр вызовов и угроз конкретным странам, а также возможных их последствий для других государств, при этом к такой работе следует привлечь специалистов из различных государств и различных научных дисциплин", - сказал он в четверг в Сочи, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин убежден, что "подобная "дорожная карта" способна сподвигнуть многие государства по-новому взглянуть на мировые проблемы и оценить, какую пользу именно они могут извлечь из кооперации".

В целом, говоря о роли ООН, Путин подчеркнул, что эта организация "остается для всех непреходящей ценностью, во всяком случае, сегодня". "Считаю, что именно ООН в нынешнем турбулентном мире является носителем того самого здорового консерватизма в международных отношениях, который так необходим для нормализации ситуации", - отметил глава государства.

По его словам, "Организацию много критикуют за то, что она не успевает адаптироваться к стремительным переменам". "Отчасти это справедливо, конечно. Но, наверное, это не только вина самой организации, но прежде всего ее участников. Кроме того, эта международная структура является носителем не только норм, но и самого духа нормотворчества, причем основанного на принципах максимального равенства и максимального учета мнения всех", - сказал президент РФ.

"Наша обязанность - сохранить это достояние, конечно, реформируя эту организацию, но так, чтобы, как говорится, с водой не выплеснуть ребенка", - заключил он.