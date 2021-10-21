Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин выступил за создание на уровне ООН реестра вызовов и угроз

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Необходимо создать реестр ООН для оценки вызовов и угроз конкретным странам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Стоит составить на уровне ООН своего рода реестр вызовов и угроз конкретным странам, а также возможных их последствий для других государств, при этом к такой работе следует привлечь специалистов из различных государств и различных научных дисциплин", - сказал он в четверг в Сочи, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин убежден, что "подобная "дорожная карта" способна сподвигнуть многие государства по-новому взглянуть на мировые проблемы и оценить, какую пользу именно они могут извлечь из кооперации".

В целом, говоря о роли ООН, Путин подчеркнул, что эта организация "остается для всех непреходящей ценностью, во всяком случае, сегодня". "Считаю, что именно ООН в нынешнем турбулентном мире является носителем того самого здорового консерватизма в международных отношениях, который так необходим для нормализации ситуации", - отметил глава государства.

По его словам, "Организацию много критикуют за то, что она не успевает адаптироваться к стремительным переменам". "Отчасти это справедливо, конечно. Но, наверное, это не только вина самой организации, но прежде всего ее участников. Кроме того, эта международная структура является носителем не только норм, но и самого духа нормотворчества, причем основанного на принципах максимального равенства и максимального учета мнения всех", - сказал президент РФ.

"Наша обязанность - сохранить это достояние, конечно, реформируя эту организацию, но так, чтобы, как говорится, с водой не выплеснуть ребенка", - заключил он.

Владимир Путин ООН

Новости

Путин попросил западную цивилизацию "в наш дом особенно не лезть"

Путин заявил, что санкции против нуждающихся стран противоречат гуманизму

В Екатеринбурге арестовали всех троих фигурантов дела об отравлении метанолом

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24

На экс-депутата Госдумы Бурнашова завели дело после конфликта с полицейским

Самарская область собралась ввести дополнительные нерабочие дни

Самарская область собралась ввести дополнительные нерабочие дни
Пандемия коронавируса

Кафе, спортзалы и кинотеатры в Севастополе будут закрыты на нерабочей неделе

Дело Михаила Абызова

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.
Пандемия коронавируса

Петербург побил осенний антирекорд по госпитализациям с COVID-19

Петербург побил осенний антирекорд по госпитализациям с COVID-19
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить контакты и поездки на период нерабочих дней

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить контакты и поездки на период нерабочих дней
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });