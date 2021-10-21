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Жители Назрани остались без газа из-за утечки на газопроводе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Назрани (Ингушетия) в четверг отключили газоснабжение из-за утечки на газопроводе, сообщили "Интерфаксу" в местной администрации.

"В связи с работами по устранению утечки на ул. Картоева в городе прекращена подача газа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас на месте ЧП работает аварийная бригада. Он призвал владельцев частных домов проявлять бдительность и следить за газовыми приборами для предотвращения несчастных случаев. Газоснабжение планируется восстановить ночью.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Назрань", аварийная бригада обнаружила повреждение подземного газопровода по ул. Картоева рядом с центральной мечетью.

"Экстренные службы локализовали и начали работы по устранению неполадок. Работы практически полностью завершены, и газоснабжение будет восстановлено в ближайшее время", - сказал представитель компании.

Как сообщили агентству в администрации города, помимо газа в муниципальном образовании было произведено отключение света.

Ингушетия Назрань

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