Завершено расследование дела об уклонении от уплаты налогов иркутским депутатом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в уклонении от уплаты налогов, в числе которых действующий депутат Законодательного собрания региона, сообщило ведомство в пятницу.

"По версии следствия, обвиняемые уклонились от уплаты налогов в размере более 76 млн рублей с деятельности ООО "ПКК", длительное время оказывающего услуги по управлению и обслуживанию жилых домов в Братске", - говорится в сообщении.

Следователи и полицейские установили, что за четыре финансовых года - с 2015 по 2018 годы - в бухгалтерском и налоговом учете компании отражено приобретение работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах у взаимозависимых и подконтрольных ей восьми организаций.

"Тем самым была создана видимость соответствия осуществляемой обществом финансово-хозяйственной деятельности критериям налоговой льготы по НДС", - сказано в пресс-релизе.

Фигуранты обвиняются по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По данным следствия, ущерб, причиненный преступлением, до настоящего времени не возмещен. Отмечается, что обвиняемые и их защита знакомятся с материалами уголовного дела с мая.

"В связи с длительным и неинтенсивным ознакомлением органом следствия перед судом возбуждаются ходатайства об установлении срока для ознакомления с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами в целях соблюдения требований разумности сроков предварительного расследования", - отмечается в сообщении.

После окончания ознакомления дело с обвинительным заключением будет направлено прокурору для утверждения.

Имя и фамилия обвиняемого депутата не называются.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о парламентарии, что является главным инженером ООО "ПКК", по одномандатному округу №10 (часть территории Братска).